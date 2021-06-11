Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,36% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 841,53 пункта. Индекс РТС повысился на символические 0,07% до отметки 1 678,57.

Лидерами по росту котировок оказались ГДР группы TCS (плюс 7,6%), обыкновенные акции НЛМК (плюс 3,23%), «Северстали» (плюс 2,34%), ГДР X5 Retail Group (плюс 2,02%), обыкновенные акции ПИК (плюс 1,71%). Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 1,08%, «Магнита» — 0,36%, «Норникеля» и «Газпрома» — по 0,14%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали привилегированные акции «Транснефти» (минус 3,48%), ГДР Mail.ru (минус 1,66%), обыкновенные акции «Новатэка» (минус 1,2%), ЛСР (минус 1,03%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,96%). Бумаги «Полюса» подешевели на 0,86%, СберБанка — на 0,51%, МТС — на 0,35%, Мосбиржи — на 0,33%.



Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

«Рынок акций России в пятницу растет. Внешний фон вполне способствует оптимизму, хотя стоит понимать, что это «свои» (резиденты) загнали индексы к максимумам. Интересно, на сколько хватит их сил и что рынок будет делать, когда закончатся дивидендные деньги? Похоже, что сейчас об этом мало кто думает», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На будущей неделе произойдет несколько событий, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Основное внимание будет приковано к саммиту президентов РФ и США, который пройдет в середине недели, — отмечает инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. — Результаты этой встречи могут рассматриваться на рынках как в контексте уровня аппетита к рублевым активам, так и в контексте снижения глобальных геополитических рисков. Если двум лидерам удастся продвинуться хотя бы по некоторым вопросам сложной двусторонней повестки, рубль и российские акции могут продолжить демонстрировать силу. Если же стороны просто обменяются мнениями, а итоговые заявления будут содержать мало конкретики, то неуверенность в настроениях покупателей рублевых активов может снова усилиться».



«С учетом высоких уровней, на которых торгуется российский рынок, и локальной перегретости чувствительность к негативу может быть повышенной, однако просадки, по нашему мнению, продолжат выкупаться», — добавляет эксперт.