Рубль ослаб к доллару и незначительно укрепился к евро по итогам основной валютной сессии пятницы, однако в дальнейшем динамика к евро изменилась, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,15 рубля, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,31 рубля (минус 2 копейки).

На 19:07 мск евро уже прибавляет копейку, курс составляет 87,34 рубля.



В ходе сессии было проведено 40,2 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 7,9 тыс. сделок с евро на 350 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,55—72,22 рубля за доллар и 86,95—87,56 рубля за евро.

«Центробанк сегодня поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых с текущих 5%. Это было совершенно ожидаемо, поэтому рынок так и не смог помочь рублю резко укрепиться. Сейчас, когда на руках инвесторов уже есть факты, «россиянин» может и скорректироваться», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

