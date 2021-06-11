Банк России не планирует покупок золота на внутреннем рынке на фоне полного отказа России от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Покупку золота в связи с изменением структуры ФНБ на внутреннем рынке мы не планируем, в этом нет необходимости», — пояснила она.



Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта. При этом в ФНБ вырастет доля золота, евро и юаня, доля японской иены не изменится.