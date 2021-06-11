Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина опустила улучшение прогноза по динамике роста ВВП страны на 2021 год. Об этом он сообщила в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Апрельский прогноз по росту ВВП на этот год был 3—4%. Мы в июле пересмотрим [макропрогноз] и, вероятно, повысим оценку роста ВВП», — сообщила она.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении на фоне низкой базы 2020 года. Согласно прогнозу министерства, ВВП России увеличится в этом году на 2,9%, в 2022 году — на 3,2%, в 2023-м — на 3%.

Вакцинация населения от коронавируса будет иметь положительное влияние на ВВП, это в целом повышает инвестиционную привлекательность, сказала Набиуллина.

«Вакцинация создает коллективный иммунитет и будет иметь положительное влияние на ВВП. Во-первых, могут быть сняты оставшиеся ограничения в ряде секторов, в том числе в секторе услуг. Во-вторых, уменьшить возможности таких ограничений, волн [эпидемии], которые могут привести к новым ограничениям для экономики. <…> У российских и иностранных инвесторов будет больше доверия к экономике России, если будет коллективный иммунитет», — отметила она.

Набиуллина напомнила, что ЦБ ожидает возвращения российской экономики к докризисному уровню уже в этом квартале. По словам главы ЦБ, Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемийных темпов роста экономики.

«Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска», — сказала она.

Набиуллина добавила, что во многих отраслях экономики на данный момент наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения, поэтому компаниям требуется больше времени для введения новых мощностей и найма персонала. По ее словам, спрос растет не только внутри страны, но и за рубежом, что связано с более быстрым восстановлением мировой экономики и торговли, чем ожидалось ранее. «Основные причины — это снижение эпидемических рисков на фоне вакцинации и крайне мягкая денежно-кредитная и бюджетная политика ведущих стран», — подчеркнула глава ЦБ.



«Но вопрос не в том, как быстро восстановится экономика, а в том, как быстро она будет расти после восстановления. Важно, чтобы это не был инфляционный рост, а был рост потенциала экономики. Считать, что рост ВВП в 3—4% в среднесрочной перспективе может быть обеспечен ростом инфляции, не совсем правильно, может быть, опасно. Нужно увеличить производительность труда и потенциал экономики, чтобы был устойчивый рост», — сказала глава Банка России.