Президент России Владимир Путин подписал законы, позволяющие заключать соглашения с Центробанком для освобождения от административной ответственности за использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, передает ТАСС. Документы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

В таких соглашениях с ЦБ будет прописана сумма, которую нужно будет уплатить в федеральный бюджет: не менее 5 тыс. рублей, если соглашение заключается с физлицом, не менее 30 тыс., если соглашение заключается с должностным лицом, и не менее 700 тыс. рублей, если речь идет о юрлице.



До заключения соглашения Банку России необходимо представить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении. Установлены также дополнительные условия: соглашение с Центробанком не может быть заключено чиновниками, руководящими работниками государственных внебюджетных фондов, а также служащими ЦБ, имеющими доступ к инсайдерской информации. Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. ЦБ будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.