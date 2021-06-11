Банк России с большой долей вероятности на июльском заседании совета директоров повысит ключевую ставку, однако исключать паузы тоже нельзя. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью <…> это будет повышение ставки», — сказала она.

«Но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, которые могут потребовать паузы», — добавила глава регулятора.

Регулятор предупредил о дальнейшем повышении ключевой ставки из-за роста инфляции Годовая инфляция вернется к цели во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании детально обсуждал возможность повышения ключевой ставки на 0,5 и 1 процентный пункт. Также рассматривалась возможность повышения на 0,25 п. п., сообщила глава ЦБ.

«У нас звучали предложения и 0,25 процентного пункта, и 0,75 процентного пункта. Но подробно и детально мы обсуждали возможность повышения на 0,5 и на 1 процентный пункт сегодня», — сказала она.



Набиуллина отметила, что ЦБ не стал повышать ключевую ставку более чем на 0,5 п. п., поскольку необходимо время как экономике на адаптацию к изменениям денежно-кредитных условий, так и регулятору для оценки текущего эффекта от предыдущих повышений ключевой ставки.