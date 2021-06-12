Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тыс. рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан и о распространении такой ответственности на банки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроектом предлагается распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц.

Штрафы для должностных лиц кредитных организаций составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (в настоящее время — от 10 тыс. до 100 тыс.).

Для юридических лиц размер штрафов также повысят. Они составят от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (в настоящее время — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей). В качестве альтернативы возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Одновременно предложено наделить должностных лиц Федеральной службы судебных приставов полномочием по рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях.

Напомним, сейчас запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство. Вне зависимости от наличия согласия должника запрещено раскрывать сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в Интернете или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщать по месту работы должника.