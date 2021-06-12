Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в Арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, «предлагается расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе, наделив его правом на обращение в Арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов».

В пояснительной записке уточняется, что речь также идет о доходах, «полученных преступным путем». Прокуроры смогут обращаться в арбитраж по поводу сделок, совершенных с несоблюдением правил по противодействию финансированию терроризма, законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства, права Евразийского экономического союза и законодательства о таможенном регулировании.