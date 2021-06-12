Арбитражный суд Калужской области завершил банкротство основателя одного из крупнейших в России сотовых ретейлеров «Связной» Максима Ноготкова, списав ему все долги, следует из информации в картотеке арбитражных дел.



Как рассказал РИА Новости Виктор Ельцов, финансовый управляющий Ноготкова, суд освободил бизнесмена от неисполненных обязательств перед семью кредиторами на общую сумму более 22,8 млрд рублей.

Суд признал Ноготкова банкротом в июле 2018 года по заявлению кипрской Strafor Commercial Ltd. (структура компании Solvers бизнесмена Олега Малиса). Задолженность перед Strafor в размере более 7,2 млрд рублей была включена в реестр требований кредиторов.