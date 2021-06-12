Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, инвесторы не смогут покупать сложные финансовые инструменты — вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации иностранных эмитентов, внебиржевые производные финансовые инструменты — без прохождения специального тестирования. Начать его планируется с 1 октября этого года, однако некоторые инструменты будут недоступны для покупки до 1 апреля 2022 года. Изначально тестирование планировалось проводить с 1 апреля 2022 года, но ЦБ предложил передвинуть сроки на полгода.

Без тестирования частные инвесторы смогут купить относительно простые активы: например акции российских компаний, государственные ценные бумаги (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга, паи ПИФов, а также акции иностранных компаний, учитываемые при расчете индексов NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones и FTSE.

По закону финансовые организации обязаны предоставлять клиентам полную или достоверную информацию о продукте и его рисках. В противном случае Центробанк имеет право обязать компанию выкупить обратно проданный актив.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регуляторы не могут допустить уход инвесторов с рынка из-за недобросовестности профессиональных участников. У новичков может быть недостаточно знаний и опыта, чтобы правильно оценить риски и принимать решения. Поэтому наиболее безопасные для них инструменты — это, по мнению главы ЦБ, инвестиционные фонды (ПИФы) и доверительное управление.