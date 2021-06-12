Президент Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, штрафы вводятся за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан (ранее они составляли от 500 до 1 тыс. рублей), до 50 тыс. рублей для должностных лиц (ранее — от 4 тыс. до 5 тыс.) и в размере 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Так, за распространение сведений о работниках силовых структур «в связи с осуществлением ими служебной деятельности» будут штрафовать физлиц — до 40 тыс. рублей и юрлиц — до 300 тыс. Также вводятся штрафы за распространение информации о людях под госзащитой — для физлиц максимальный штраф составит 70 тыс. рублей, а для юрлиц — 500 тыс.

Власти неоднократно обсуждали необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных. В феврале прошлого года стало известно, что Центробанк готовит предложение Минкомсвязи и Роскомнадзору о введении уголовной ответственности за утечки данных, например после ксерокопирования паспорта.

