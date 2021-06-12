Минтруд России подготовил проект постановления об утверждении правил выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение.

Документ устанавливает порядок и условия осуществления единовременной выплаты российским гражданам — родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от шести до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал госуслуг никаких справок от родителей не потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.

Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты его регистрации.

Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля подготовить комплексную программу мер поддержки семей с детьми. В числе прочего президент предложил произвести единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, предлагается распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году пойдут в школу. «Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», — уточнил Путин.