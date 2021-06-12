Материнский капитал смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, которые родились после 1 января 2007 года. Соответствующий проект изменений подготовлен Минтрудом.

Законопроектом вносятся изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».



«Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав», — поясняется в сообщении ведомства.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.

Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Напомним, материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдается в России при рождении первого ребенка.