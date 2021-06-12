Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название регуляторной гильотины. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и необходим для того, чтобы реализовать реформу в полной мере.

Изменения вносятся в законы, в соответствии с которыми осуществляются разные виды федерального и регионального государственного и муниципального контроля. По каждому из видов контроля устанавливаются обязательные требования, часть из которых может быть лицензионными.

Как отмечалось на сайте Совета Федерации, «для обеспечения единого правового подхода к осуществлению контрольной (надзорной) деятельности настоящим законом вносятся изменения в более чем 130 федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляются 96 видов федерального государственного контроля (надзора), 30 видов регионального государственного контроля (надзора), семь видов муниципального контроля».

Документ упрощает процедуру лицензирования. В частности, внеплановую проверку соискателя лицензии предлагается заменить оценкой соответствия лицензионным требованиям, проводимой в качестве государственной услуги. Закон также вводит процедуру периодического подтверждения соответствия лицензиата требованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок.



Такие нормы коснутся пяти лицензируемых видов деятельности, среди них — производство лекарственных средств, деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, а также деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Кроме того, закон вводит реестровую модель в сфере лицензирования. Процедура переоформления лицензии заменяется на процедуру внесения изменений в реестр лицензий, при этом электронные выписки из реестра лицензий будут бесплатными, а лицензирующие органы смогут принимать решение о предоставлении лицензии в электронном формате. Срок предоставления лицензии будет сокращен. Кроме того, разрешается приостанавливать действие лицензии в отношении части работ или услуг.

Документ также вводит бессрочную аккредитацию образовательных организаций. В системе образования будет проводиться мониторинг для систематического наблюдения за тем, как образовательные организации соблюдают аккредитационные показатели.



Закон также наделяет Кабмин правом устанавливать особенности осуществления отдельных видов государственного контроля в рамках экспериментального правового режима.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Кабмин создает новый механизм контроля и надзора, который будет внедрен во все отраслевое регулирование и затронет более 100 видов контроля на разных уровнях. В начале ноября правительство РФ согласилось с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.



Закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты.