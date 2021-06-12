Все российские банки с 1 июля 2021 года обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Это требования федерального закона «О национальной платежной системе». На другие карты получить выплаты уже будет нельзя, сообщает «Российская газета» .

Соответственно те граждане, которые хотят по-прежнему получать выплаты на карту, должны оформить именно карту «Мир». Откладывать ее оформление не стоит, так как мгновенно могут выдать только не именную карту, а нужна именная (на которой выбиты имя и фамилия ее держателя).



Для оформления такой карты потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. После получения карты «Мир» ее держатель должен направить реквизиты карты в Пенсионный фонд России. Сделать это можно, как напоминают в ПФР, в электронном виде через личный кабинет на сайте организации или портале госуслуг. Либо можно лично подать заявление в клиентской службе ПФР, а также в многофункциональном центре. В заявлении о перечислении пенсии на новую карту нужно указать 20-значный номер счета карты «Мир». Его можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или его офисе.

Но если все-таки человек так и не успеет до 1 июля оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. «Если выплаты производятся на карту СберБанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и средства снять уже непосредственно с карты. Если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение десяти рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом денежных средств представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «Мир», — уточнили в ПФР.

Пенсионер также может отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через Почту России. В этом случае пенсию на дом доставляет почтальон.