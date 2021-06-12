Сергей Собянин продлил выходные в Москве, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — написал мэр Москвы в своем блоге .

Предприятиям города рекомендуется перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, — не менее 30% от списочного состава организаций. «Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — добавил Собянин.



Москвичам старшего поколения рекомендуется воздержаться от поездок, оставаться дома или на даче.

Всем горожанам рекомендуют неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

Мэр Москвы отметил, что, по мнению эпидемиологов, сейчас необходимо ослабить скорость распространения вируса. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня».

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях.



Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 6:00). При этом обслуживание на вынос разрешено.

В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.

«Друзья, «длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Тем самым вы защитите себя и своих близких. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать», — отметил мэр Москвы.

В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции. На базе городских поликлиник работают 100 пунктов вакцинации. Они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Пройти вакцинацию можно также в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».



Кроме того, в столице работают выездные бригады.



