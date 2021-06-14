Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,17% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 848,19 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15% и равнялся 1 681,1 пункта.