Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,17% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 848,19 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15% и равнялся 1 681,1 пункта.
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