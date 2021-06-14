Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,17% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 848,19 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15% и равнялся 1 681,1 пункта.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
TCS Group Holding PLC
+305.73%
Купить
Лензолото
+232.43%
Купить
Варьеганнефтегаз
+198.16%
Купить
Ашинский Метзавод
+169.51%
Купить
ПИК ГК
+162.48%
Купить
Смотреть все предложения