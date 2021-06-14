Торги на Московской бирже в дни с 14 по 18 июня, которые объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочими днями в связи с подъемом заболеваемости COVID-19, пройдут по стандартному расписанию, сообщается в воскресенье на сайте торговой площадки.

«14—18 июня 2021 года являются торговыми днями на всех рынках биржи», — говорится в сообщении. Уточняется, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 14 июня торги будут вестись по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых совпадает с днем заключения.

На рынке депозитов и на фондовом рынке в режимах «Т+» и «РЕПО с центральным контрагентом (ЦК)» в указанные даты не будут проводиться расчеты по сделкам в иностранной валюте. В обычном режиме будут проходить расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на рынке кредитов.

Мосбиржа отмечает, что большинство сотрудников торговой площадки будут удаленно работать для обеспечения задач по поддержке непрерывности торгов, расчетов и клиринга.