Страны Группы семи (G7) запустят партнерство по инвестициям в «зеленые» инфраструктурные проекты в развивающихся странах в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите биоразнообразия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении.



Отмечается, что план G7 под названием «Восстановить лучше, чем было, на благо мира» призван увеличить международное финансирование экологичных инфраструктурных проектов — от инициатив в железнодорожной отрасли в Африке до ветряных электростанций в Азии — до 100 млрд долларов в год. В заявлении подчеркивается, что «новый подход направлен на предоставление развивающимся странам упрощенного доступа к финансированию, а также на ускорение глобального перехода к возобновляемой энергии и устойчивым технологиям».

Кроме того, страны «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) одобрят Конвенцию о природе, которая нацелена на защиту биоразнообразия на планете. «Защита нашей планеты — это самое важное, что мы как лидеры можем делать для своих граждан. Есть прямая связь между снижением выбросов парниковых газов, восстановлением природы, созданием рабочих мест и обеспечением долгосрочного экономического роста. Как демократические государства мы обязаны помогать развивающимся странам извлекать выгоду из чистого роста с помощью справедливой и транспарентной системы», — заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

В заявлении также говорится, что страны G7, как ожидается, возьмут на себя обязательство сократить почти наполовину выбросы парниковых газов к 2030 году по сравнению с 2010-м. В связи с поставленной целью лидеры «семерки» намерены положить конец прямой государственной поддержке международных энергетических проектов, использующих ископаемое топливо, и поэтапно отказаться от использования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.