Хоум Кредит Банк добавил новые функции в мобильное приложение для клиентов со смартфонами на базе iOS и Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Важным обновлением стала возможность переводить деньги с кредитной карты Банка Хоум Кредит в любой банк по номеру карты. Воспользоваться этой опцией могут клиенты с новой кредитной картой «120 дней без %». Чтобы сделать перевод, нужно перейти в раздел «Оплата» из главного меню приложения и выбрать пункт «По номеру карты», — говорится в релизе.

Еще одно обновление — возможность посмотреть все реквизиты пластиковых кредитных карт и карт рассрочки прямо в приложении (номер, срок действия, CVV). Ранее ею могли воспользоваться держатели виртуальных карт (кредитных и дебетовых), а также пластиковых дебетовых карт Хоум Кредит Банка. Эта функция позволит узнать данные карты, даже если ее нет под рукой. Для этого нужно зайти в раздел «Еще» на экране карты и выбрать «Реквизиты карты».

Появился раздел с информацией по тарифам дебетовых карт, в том числе стоимость обслуживания, возможность перевыпуска карты, условия выпуска и перевыпуска дополнительных карт, другие комиссии и условия. Для этого нужно зайти в раздел «Еще» на экране карты и выбрать «Тарифы».

Ранее банк реализовал функционал «Тарифные лимиты», где можно посмотреть лимиты на снятие наличных и переводы. Теперь любой клиент может без обращения в банк узнать всю информацию о своем карточном дебетовом продукте.