Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,085 рубля. С начала торговой сессии было проведено 23,7 тыс. сделок на 878,4 млн долларов, диапазон котировок составил 71,9875—72,3775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,4 рубля, увеличившись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,2 тыс. сделок на 84,47 млн евро по курсам от 87,1075 до 87,6725 рубля за евро.