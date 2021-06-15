Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,99 рубля, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 87,27 рубля (минус почти 14 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,96—72,1 рубля за доллар и 87,26—87,48 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.