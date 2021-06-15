В рамках совершенствования регулирования финансовых групп и холдингов ЦБ планирует ввести для некредитных финансовых организаций (НФО) уже действующую для банков возможность лишения акционеров права голоса на общем собрании, в случае если тот совершил с НФО сделки, которые привели к нарушению нормативных требований для соответствующей организации. Об этом пишет «Коммерсант» . Новая норма содержится в концепции поправок к профильным для НФО законам, которые сопровождают разработанную регулятором концепцию законопроекта «О финансовых группах и финансовых холдингах».

Согласно основной концепции законопроекта вводится понятие финансовых группы и холдинга. Финансовая группа — это не являющееся юрлицом объединение компаний, одна или несколько из них находятся под контролем либо значительным влиянием банка или НФО. Если же объединении юрлиц, в состав которого входит хотя бы один банк или НФО и финансовая деятельность которого составляет более 40%, находится под контролем нефинансовой организации, то тогда это объединение относится к финансовому холдингу.

Фингруппы попадают под регулирование и надзор ЦБ. Если акционер НФО или же ФГ совершил сделку, которая повлекла нарушение нормативных требований к этой организации, регулятор не позднее чем через месяц со дня обнаружения этого нарушения (но не позднее чем через год после самого нарушения) направляет ему предписание по устранению нарушения. Если акционер не исполнил это предписание в течение 45 дней, его право голоса на общем собрании акционеров приостанавливается.

В НПФ считают, что введение данной нормы связано с ужесточением контроля за сделками, которые совершаются акционерами не в пользу миноритариев и клиентов фондов. В целом включение МФО в фокус кросс-секторального надзора является закономерным с учетом растущего интереса крупнейших игроков к диверсификации деятельности и рынков, отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.