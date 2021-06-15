Среди российских ультрахайнетов (у кого размер чистых активов превышает 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства) спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 года увеличился на 50%, пишет РБК . Об этом говорится в результатах исследования Knight Frank. Аналитики отмечают стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян. В основном они выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей, сообщила региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

По ее словам, Лондон остается перспективным и ликвидным направлением не только для жизни, но и для инвестиций. Сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете — от 2 млн фунтов стерлингов. Застройщики готовы идти на уступки и предоставлять российским клиентам скидки в размере 10—15%.

За год количество сделок с жильем в Британии достигло максимальной за десятилетие отметки — 1,06 млн на общую сумму 274,8 млрд фунтов стерлингов. Число выданных ипотечных займов побило исторический рекорд и достигло 11,8 млрд фунтов стерлингов. С марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в стране подорожала на 2,1%. По прогнозам экспертов, к 2025 году цены на элитное жилье в Великобритании вырастут на 24%, в центре Лондона — на четверть.

Количество ультрахайнетов в России увеличится к 2025 году на 29% В 2020 году отмечалась отрицательная динамика: число ультрахайнетов в РФ уменьшилось на 11%.

Активность рынка привела к дефициту предложения. Как отметили в Knight Frank, данные OnTheMarket показали, что в марте этого года в Англии и Уэльсе стало на четверть меньше доступных лотов, чем год назад. Ситуация обстоит особенно остро в тех частях страны, где был зафиксирован более высокий спрос из-за последовательных локдаунов, например на юго-западе Англии.

Прошлой весной аналитики компании сообщали, что российские ультрахайнеты предпочитают вкладывать деньги в покупку жилья в Испании, США, Италии и Великобритании.