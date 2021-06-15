Ограничение международного авиасообщения привело к значительному росту количества туристов на отечественных курортах. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила «Известиям» , добавив, что сейчас спрос на черноморские курорты кратно превышает предложение.

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — пояснила Догузова.

По словам главы Ростуризма, в прошлом году из-за коронавирусных ограничений граждане не потратили в зарубежных поездках около 1,5 трлн рублей, эти деньги остались внутри страны. Можно предположить, что часть этих средств, примерно половина, была потрачена на отдых и путешествия в России, отметила Догузова.

На программу детского туристического кешбэка выделили еще 4,5 млрд рублей На программу детского туристического кешбэка выделяется дополнительно 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Со стороны может казаться, что все урегулировалось как-то само собой, но это совсем не так: была проведена огромная работа, чтобы поддержать отрасль, избежать банкротств и запустить туризм внутри страны, чтобы люди смогли отдохнуть. Сегодня, в условиях нехватки внутри страны качественного предложения именно на море, мы в первую очередь идем от запроса людей и поэтому надеемся на улучшение ситуации с ковидом, чтобы массовые зарубежные направления продолжили летом открываться, а на внутренних ситуация не вызывала опасений», — прокомментировала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в этом году по основному кешбэку к настоящему моменту туристам за отдых уже вернулось на карты около 5 млрд рублей. В прошлом году сумма кешбэка составила 1,2 млрд. Всего программой уже воспользовалось более 1,5 млн человек, которым государство вернуло более 6 млрд рублей. «При этом, по нашим оценкам, не менее 30—40% туристов отправилось в поездки по стране исключительно благодаря тому, что работала программа кешбэка», — сказала Догузова.