Ограничение международного авиасообщения привело к значительному росту количества туристов на отечественных курортах. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила «Известиям», добавив, что сейчас спрос на черноморские курорты кратно превышает предложение.
«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — пояснила Догузова.
По словам главы Ростуризма, в прошлом году из-за коронавирусных ограничений граждане не потратили в зарубежных поездках около 1,5 трлн рублей, эти деньги остались внутри страны. Можно предположить, что часть этих средств, примерно половина, была потрачена на отдых и путешествия в России, отметила Догузова.
На программу детского туристического кешбэка выделяется дополнительно 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
«Со стороны может казаться, что все урегулировалось как-то само собой, но это совсем не так: была проведена огромная работа, чтобы поддержать отрасль, избежать банкротств и запустить туризм внутри страны, чтобы люди смогли отдохнуть. Сегодня, в условиях нехватки внутри страны качественного предложения именно на море, мы в первую очередь идем от запроса людей и поэтому надеемся на улучшение ситуации с ковидом, чтобы массовые зарубежные направления продолжили летом открываться, а на внутренних ситуация не вызывала опасений», — прокомментировала она.
Глава Ростуризма подчеркнула, что в этом году по основному кешбэку к настоящему моменту туристам за отдых уже вернулось на карты около 5 млрд рублей. В прошлом году сумма кешбэка составила 1,2 млрд. Всего программой уже воспользовалось более 1,5 млн человек, которым государство вернуло более 6 млрд рублей. «При этом, по нашим оценкам, не менее 30—40% туристов отправилось в поездки по стране исключительно благодаря тому, что работала программа кешбэка», — сказала Догузова.