Ключевые фондовые индикаторы РФ двинулись в начале торгов вторника вверх, однако затем индекс Мосбиржи демонстрировал колебания, в основном пребывая в «красной зоне».

Согласно биржевым данным, индекс Мосбиржи составлял на открытии сессии 3 864,36 пункта против 3 860,18 на предыдущем закрытии, индекс РТС — 1 691,65 против 1 687,37.

На 10:16 мск индекс Мосбиржи равнялся 3 858,8 пункта (минус 0,04%), индекс РТС — 1 691,58 (плюс 0,25%).



На 10:26 индекс Мосбиржи прибавлял 0,01%, далее снова ушел в минус.

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«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Перед началом торгов эксперт прогнозировала сохранение тенденции индексов к росту благодаря повышению нефтяных цен и фьючерсов на американские индикаторы, при этом она констатирует ситуацию технической перекупленности.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов также дал перед стартом сессии прогноз, что «в целом неплохой внешний фон позволит основным российским фондовым индексам сохранить восходящую динамику».