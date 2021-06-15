В сообществах медиагруппы «Комсомольская правда» 16 июня, в 12:00 мск, пройдет конференция в онлайн-формате на тему «Продление льготной ипотеки. Что будет с ценами на недвижимость?».
Как это будет:
— онлайн-встреча представителей бизнеса, власти и аудитории «Комсомольской правды» на интернет-площадке;
— youtube-трансляция встречи в Интернете с возможностью задать в комментариях свои вопросы спикерам.
Обсуждаемые тезисы:
- Ниже ставка — выше цены. Что произошло за год действия программы?
- Доступность жилья. Стало ли выгоднее приобретать жилье?
- Бенефициары. Кто больше всего выиграл от поддержки государства?
- Откуда деньги. С чем связан аномально высокий спрос на недвижимость?
- Баланс спроса и предложения. Как он изменится благодаря продлению программы?
- Точечная поддержка. Где и для кого сохранятся льготные условия от государства?
- Сдуется ли «пузырь». Что будет с ценами на жилье в ближайший год?
- Первичка или вторичка. Что выгоднее на данный момент?
- Дилемма клиента. Арендовать или покупать: что выгоднее сейчас?
- Homo Economicus. Как получить наиболее выгодную ставку?
- Как сейчас проходит процесс рефинансирования. На какую ставку может рассчитывать заемщик.
Приглашенные спикеры:
- председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков;
- директор департамента финансовой стабильности Центрального банка РФ Елизавета Данилова;
- вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз;
- ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова;
- председатель правления «Абсолют Страхование», председатель правления комитета ВСС по развитию конкуренции и региональной политике — генеральный директор Дмитрий Руденко.
Ведущий — обозреватель отдела экономики медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Беляков.
(Примечание: состав выступающих может измениться.)
Для просмотра онлайн-дискуссии необходимо иметь возможность подключения к платформе youtube.
Для того чтобы иметь возможность оставлять свои комментарии и задавать свои вопросы спикерам, необходимо войти на youtube под своим аккаунтом (или создать заранее аккаунт). Только зарегистрированные пользователи смогут оставлять комментарии. Просмотр возможен без регистрации.
Посмотреть трансляцию можно по ссылке.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.