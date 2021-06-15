В сообществах медиагруппы «Комсомольская правда» 16 июня, в 12:00 мск, пройдет конференция в онлайн-формате на тему «Продление льготной ипотеки. Что будет с ценами на недвижимость?».



Как это будет:

— онлайн-встреча представителей бизнеса, власти и аудитории «Комсомольской правды» на интернет-площадке;

— youtube-трансляция встречи в Интернете с возможностью задать в комментариях свои вопросы спикерам.

Обсуждаемые тезисы:

Ниже ставка — выше цены. Что произошло за год действия программы?

Доступность жилья. Стало ли выгоднее приобретать жилье?

Бенефициары. Кто больше всего выиграл от поддержки государства?

Откуда деньги. С чем связан аномально высокий спрос на недвижимость?

Баланс спроса и предложения. Как он изменится благодаря продлению программы?

Точечная поддержка. Где и для кого сохранятся льготные условия от государства?

Сдуется ли «пузырь». Что будет с ценами на жилье в ближайший год?

Первичка или вторичка. Что выгоднее на данный момент?

Дилемма клиента. Арендовать или покупать: что выгоднее сейчас?

Homo Economicus. Как получить наиболее выгодную ставку?

Как сейчас проходит процесс рефинансирования. На какую ставку может рассчитывать заемщик.

Приглашенные спикеры:

председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков;

директор департамента финансовой стабильности Центрального банка РФ Елизавета Данилова;

вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз;

ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова;

председатель правления «Абсолют Страхование», председатель правления комитета ВСС по развитию конкуренции и региональной политике — генеральный директор Дмитрий Руденко.

Ведущий — обозреватель отдела экономики медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Беляков.

(Примечание: состав выступающих может измениться.)

Для просмотра онлайн-дискуссии необходимо иметь возможность подключения к платформе youtube.

Для того чтобы иметь возможность оставлять свои комментарии и задавать свои вопросы спикерам, необходимо войти на youtube под своим аккаунтом (или создать заранее аккаунт). Только зарегистрированные пользователи смогут оставлять комментарии. Просмотр возможен без регистрации.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке .



Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке .

