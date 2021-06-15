ЦБ будет продолжать «закручивать гайки», пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно. Как передает ТАСС, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.

«Мы будем здесь продолжать «закручивать гайки», пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ вводит ключевые информационные документы по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски.



«Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию», — отметила глава ЦБ.