Банки выдали в мае 2021 года 1,5 млн кредитов наличными, говорится в сообщении ОКБ. Это на 8% меньше, чем в апреле, и в два раза больше, чем в мае прошлого года. С начала года банки предоставили гражданам 7,2 млн кредитов наличными — на 41% больше, чем за пять месяцев 2020 года.

Наибольшее сокращение выдач по сравнению с апрелем было в Татарстане (-16%), Удмуртской Республике и Пермском крае (по -11%). Наименьшее сокращение — в Ростовской области и Краснодарском крае (по -3%), Югре (-1%) и Ямало-ненецком автономном округе (0%). В Москве выдачи снизились на 9%.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, сокращение количества выдач по сравнению с апрелем этого года объясняется прежде всего календарным фактором — длительными майскими праздниками.