Плановый показатель по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», не достигался на протяжении двух последних лет, в 2020 году он был выполнен лишь на 77%. Об этом сообщил в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

«Плановые показатели нацпроекта по объему кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, на протяжении двух последних лет не достигались. Так, по итогам 2020 года фактическое значение показателя составило 924,8 миллиарда рублей при плане в 1,2 триллиона рублей. То есть установленный план выполнен лишь на 77%», — сказал он.

По его словам, в 2020 году на государственную поддержку российских кредитных организаций для возмещения недополученных доходов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства по нацпроекту было направлено более 21 млрд рублей. Основной объем — более 90% средств — направлен по программе льготного кредитования субъектов МСП. По итогам 2020 года освоено около 97%, это примерно 19 млрд рублей.

«Многие показатели федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, были значительно перевыполнены по итогам 2020 года. В частности, по 13 из 17 показателей превышение составило от 8% до 100%. В связи с этим возникает вопрос об обоснованности соответствующих плановых значений», — отметил Шилков.

При этом аудитор подчеркнул, что фактов нецелевого использования бюджетных средств при реализации нацпроекта МСП установлено не было.



Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития — от самозанятых до средних компаний.