Количество выданных в мае 2021 года потребкредитов снизилось на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,19 млн. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выданных потребкредитов выросло на 40,2%, но такой рост связан с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, когда выдача потребкредитов снизилась наиболее сильно.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (65,4 тыс. единиц), Московской области (56,6 тыс.), Краснодарском крае (45,1 тыс.), Республике Татарстан (41,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (41,1 тыс. кредитов).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Удмуртская Республика (-17,2%), республики Татарстан (-15,6%) и Башкортостан (-15,2%), а также Свердловская (-14,2%) и Самарская (-12,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов снизилась на 9,5% и 10,4% соответственно.