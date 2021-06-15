Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами. Документ инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Проект также предусматривает их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Норма закона обеспечивает гарантированную защиту прав членов семьи, соседей, коллег должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов, отметила Яровая. По ее словам, только сам должник, то лицо, которое имеет долговые обязательства, будет взаимодействовать с коллекторами. Основополагающая цель законопроекта — восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия, говорится в пояснительной записке.

Поправками, принятыми во втором чтении, предусматривается, в частности, что согласие, содержащее в том числе согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.