Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который исключает необходимость для российских автовладельцев представлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Норма была прописана как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ.

Теперь из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.



По действующему законодательству обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного техосмотра, напоминают депутаты.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 22 августа.

