Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством.
Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребкредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа. Уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита или уплате процентов на его сумму.
Проектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.
Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировала Удмуртская Республика.
Проект документа предусматривает право заемщика на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В настоящее время заемщик вправе досрочно вернуть на таких условиях только всю сумму потребительского кредита, а не ее часть.
Согласно принятым во втором чтении поправкам, потребительские кредиты (займы), предоставляемые в рамках госпрограмм, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребкредитам, не учитываются при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым ЦБ. Если при предоставлении потребкредита заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении кредита, условия оказания такой услуги должны предусматривать: стоимость такой услуги, право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание, право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги.