Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством.

Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребкредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа. Уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита или уплате процентов на его сумму.

Проектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

НБКИ: количество выданных потребкредитов в мае снизилось на 11% Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировала Удмуртская Республика.

Проект документа предусматривает право заемщика на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В настоящее время заемщик вправе досрочно вернуть на таких условиях только всю сумму потребительского кредита, а не ее часть.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, потребительские кредиты (займы), предоставляемые в рамках госпрограмм, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребкредитам, не учитываются при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым ЦБ. Если при предоставлении потребкредита заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении кредита, условия оказания такой услуги должны предусматривать: стоимость такой услуги, право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание, право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги.