Сумму страхования депозитов среднего бизнеса требуется пересмотреть в сторону увеличения, до уровня больше текущих 1,4 млн рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.

«Сейчас есть законопроект, в нем [предусмотрено] расширение в том числе для среднего бизнеса. Правда, надо посмотреть на объем страхования. Сейчас — 1,4 миллиона рублей, но в среднем на счетах средних компаний было около 10 миллионов рублей. Поэтому нужно посмотреть на объем страховой суммы, чтобы он был достаточен. Тем более что у нас не так много средних предприятий, чуть больше 17 тысяч», — сказала она.

Набиуллина добавила, что систему страхования вкладов, безусловно, надо расширять. В первую очередь это надо распространить на юрлиц — некоммерческие организации, которые оказывают социальные и благотворительные услуги.



Говоря о позитивных тенденциях в банковском секторе, глава регулятора отметила, что количество недобросовестных банков за последнее время резко снизилось, нет риска, что будет много страховых случаев и системе страхования надо будет эти расходы покрывать.