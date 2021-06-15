ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 16 июня.

Курс доллара вырос на 15,21 копейки, составив 71,8318 рубля (71,6797 рубля на 12 июня). Курс евро снизился на 11,64 копейки, до 87,211 рубля (87,3274 рубля на 12 июня).

На валютных торгах Московской биржи в середине дня вторника курс доллара расчетами «завтра» понизился на 23 копейки и составил 71,87 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 27 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,14 рубля.

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 71,73—72,1 рубля за доллар и 87,02—87,48 рубля за евро.