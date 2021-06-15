В Госдуме прошел второе чтение законопроект о единой цифровой платформе занятости. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента, пояснив, что поправки призваны усовершенствовать взаимодействие населения со службой занятости, в том числе с применением онлайн-форматов, избавить граждан от необходимости сбора различных бумаг, расширить возможности оказания службой занятости помощи различным категориям граждан.

Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли законопроект в Государственную думу в феврале. Он предусматривает создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Как уточняет первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправками ко второму чтению законопроект получил четкие формулировки о том, что выбор, использовать онлайн-формат или нет, остается за человеком.

«Если вам удобно получить информацию, справку, решить какой‑либо вопрос со службой занятости онлайн, у вас будет такая возможность. Если удобнее лично прийти на прием, то во всех случаях вы также сможете это сделать», — пояснил он.

Законопроектом предлагается обязать ряд работодателей — федеральных, региональных и местных органов власти и тех, у кого в штате более 25 человек, — размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно расширить банк вакансий.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин, пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг. По его мнению, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, а также позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.



Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров: они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.