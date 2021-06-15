Госдума наделила Центробанк во втором чтении полномочиями по регулированию аудиторской деятельности, сообщает ТАСС . Банк России, в частности, будет осуществлять прямой контроль и надзор за саморегулируемыми организациями аудиторов.

Законопроект, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предусматривает серьезные изменения в регулировании аудиторской деятельности. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Так, ЦБ получает полномочия по регулированию сферы аудиторской деятельности, включая принятие нормативных актов, регулирующих деятельность аудиторов. Регулятор будет осуществлять прямой контроль и надзор за саморегулируемыми организациями аудиторов, а также за аудиторскими организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций.

При этом за СРО аудиторов в полной мере сохраняются полномочия по внешнему контролю качества работы своих членов. Аудиторы будут вправе признать плановую проверку качества работы аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр, проведенной в случае, если в соответствующем периоде эта аудиторская организация контролировалась ЦБ.

Предусматривается, что годовой отчет Центробанка будет включать оценку национальным финансовым советом независимости аудиторских организаций, проводивших обязательный аудит годовой финансовой отчетности ЦБ и аудит финансовой отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%, и качества проведения такого аудита.