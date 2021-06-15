Затраты бюджета России до 2024 года на продление ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей, на модификацию семейной ипотеки потребуется около 49 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.
«Оценка затрат бюджета в 2021—24 гг. на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной на тот же период — около 49 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В рамках поручения президента России Владимира Путина предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале правовых документов.
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|от 1%
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Лиц.№ 1481
|от 5.5%
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Лиц.№ 1354
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Лиц.№ 2210
Согласно новым условиям, ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов — 3 млн рублей.
Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа будет действовать до конца 2022 года.