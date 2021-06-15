«Газпром нефть» технически способна в короткие сроки перевести расчеты с долларов в другие валюты, так как такая возможность уже заложена в контрактах, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. По его словам, почти 20% расчетов по экспортным контрактам в дальнее зарубежье в 2020 году осуществлялись уже в других валютах, не в долларах.

«Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчеты в других валютах», — сказал он в ходе пресс-конференции.

«Если появится возможность еще ряд контрактов без каких-то потерь перевести на расчеты в других валютах, не в долларах — мы это сделаем. Если будет поставлена задача перейти на расчеты исключительно в недолларовой валюте, мы тоже сможем это сделать», — добавил Дюков.

Глава «Газпром нефти» пояснил, почему компания не переходит на расчеты в других валютах в настоящий момент. Исторически, уточнил он, ценообразование в нефтяной отрасли происходит в долларах. Кроме того, рынок заемного капитала в основном тоже долларовый. Это, отметил Дюков, для многих покупателей делает данную валюту расчетов более привлекательной.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что Россия готова переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, в том числе на евро в расчетах с Евросоюзом за газ.