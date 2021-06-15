«Ростелеком-Солар» сможет инициировать блокировку фишинговых сайтов в нескольких доменных зонах. Такое право компания получила, заключив соглашения о защите интернет-пространства от нарушений с тремя российскими организациями, администрирующими домены. Об этом говорится в релизе компании.

В частности, «Ростелеком-Солар» будет сотрудничать с АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (администрирует доменные зоны .ru и .рф), Фондом содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета FAITID (администрирует домены .moscow и .москва и 71 домен второго уровня) и АНО «РосНИИРОС» (администрирует домен верхнего уровня .su).



Практика взаимодействия администраторов доменных зон с организациями, компетентными в определении нарушений в Сети, существует в России уже более десяти лет. Обнаружив сайты, которые используются злоумышленниками для незаконной деятельности, такие организации сообщают об этом непосредственно регистраторам доменных имен и инициируют блокировку подозрительного ресурса. На данный момент партнерами Координационного центра являются 11 частных ИБ-компаний и государственных организаций, а FAITID и «РосНИИРОС» — пять.

«Из года в год мы видим кратный рост фишинговых атак, а в преддверии праздников и массовых отпусков или на фоне громких новостей количество поддельных интернет-сайтов с актуальной тематикой увеличивается на 30—40%. Статусы компетентной организации для ключевых российских доменных зон позволят нам занять более активную позицию в борьбе с фишингом и расширить наши возможности по реагированию на киберинциденты», — отметил директор центра противодействия кибератакам SolarJSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков.

Данные о фишинговых ресурсах и ресурсах, распространяющих вредоносное программное обеспечение, «Ростелеком-Солар» собирает из разных источников: это и статистика центра противодействия кибератакам Solar JSOC, и анализ поисковой выдачи в Интернете, а также мониторинг даркнета. Актуальная информация оперативно передается регистраторам доменных имен и администраторам доменных зон, что позволяет своевременно заблокировать доступ к сайту, который используется в противоправных целях. В среднем блокировка незаконного ресурса в вышеуказанных доменных зонах происходит в течение одного-двух дней.