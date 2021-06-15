Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», — говорится в указе.

Как напоминает ТАСС, действие аналогичной нормы истекало 15 июня. Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

В соответствии с документом, с 16 июня до истечения 90 суток с даты снятия введенных временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством приостанавливается течение сроков пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, нахождения за рубежом для лиц, которые находятся за пределами РФ и имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или свидетельство государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта и не имеющие законных оснований для пребывания на российской территории, вправе до 30 сентября обратиться с заявлением в МВД об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ. Граждане государств — членов Евразийского экономического союза до конца года вправе заключать договоры на выполнение работ с работодателями без учета требований к заявленной цели визита в РФ.

Кроме того, иностранцы, прибывшие в РФ на безвизовой основе, до 31 декабря вправе обратиться с заявлением о выдаче или продлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ.

Работодатели, получившие разрешения на привлечение иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, смогут обратиться с заявлением о выдаче или продлении разрешения на работу иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получения визы.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продление периода послаблений для иностранцев, который был введен весной 2020 года из-за пандемии, пока не предусматривается в нынешней эпидемиологической ситуации и никаких решений на этот счет не принималось.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что строительные компании выразили готовность организовать возможность вакцинации от коронавирусной инфекции для мигрантов, прибывающих для работы в Россию.

«Мы ставим задачу, чтобы всех [рабочих-мигрантов], кто заедет [в Россию], мы обеспечили вакцинацией. Сколько там — 100—200 тысяч [рабочих] заедет? Чтобы мы их всех обеспечили вакцинацией. И строители [строительные компании] сами готовы и проплачивать, и вакцинировать, и организовывать», — сказал Хуснуллин.



Ранее вице-премьер сообщал, что правительство отрабатывает вопрос упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов и их обязательной вакцинации. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отмечал, что правительство в ближайшее время доработает механизм массового ввоза мигрантов для восполнения дефицита строителей.