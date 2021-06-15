Нельзя превращать банковскую тайну в «решето», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время представления годового отчета Банка России в Госдуме, сообщает РБК.

«Мы видим в последнее время много вопросов с тем, чтобы расширить доступ к банковской тайне. <...> Но, на мой взгляд, нужно подходить аккуратно, чтобы не возникало у людей, у бизнеса вопроса по поводу доверия к банковской системе: кто пользуется данными о счетах. Люди к этому чувствительны, мы видим, что на фоне низких ставок по депозитам это может и спровоцировать дополнительный отток средств с банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать, но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в «решето», иначе мы получим то, что люди будут уходить из банковских депозитов», — предупредила глава ЦБ.

В свою очередь член фракции КПРФ Юрий Синельщиков напомнил, что действующее законодательство не позволяет прокурорам получать информацию о справках и счетах юридических и физических лиц при осуществлении их полномочий в сфере борьбы с коррупцией и оттоком капитала за рубеж, противодействия экстремизму и терроризму, защиты прав вкладчиков и заемщиков. КПРФ за последние годы дважды пыталась устранить этот пробел с помощью внесения соответствующих законопроектов, но они были отклонены думским большинством, напомнил он.

«Если посмотреть на статью 26 закона о банковской тайне, которая регулирует доступ к банковской тайне, можно увидеть много изъятий. Там, кстати, и прокуроры по ряду вопросов имеют доступ к банковской тайне», — ответила Набиуллина, отметив, что тот же доступ имеется и у правоохранительных органов в случае возбуждения уголовных дел.

Согласно закону о банковской тайне, к ней относится информация об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов. Банки, ЦБ, а также организация, осуществляющая обязательное страхование вкладов, гарантируют неразглашение сведений об операциях, счетах и вкладах своих клиентов. Однако есть несколько исключений. Например, справки об операциях и счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут быть выданы судам, Счетной палате, налоговым органам, Пенсионному фонду, Фонду соцстрахования и судебным приставам. Справки о вкладах, операциях и счетах физических и юридических лиц, в том числе ИП, также могут быть выданы оперативно-разыскным органам на основании судебного решения.