Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий возможность предоставления гражданам «арктического гектара» на территории субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, а также предоставление второго «дальневосточного гектара» гражданам, освоившим первый гектар, передает ТАСС.

Вводимые законом изменения направлены на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне в целях строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой иной хозяйственной деятельности и будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. С учетом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны предусматривается механизм, отличающийся от действующего в настоящее время механизма предоставления гражданам земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, относящихся к Арктической зоне, — все они перечислены в законе.

Одновременно закон дает возможность получения гражданином, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему земельный участок, дополнительно еще одного земельного участка площадью не более 1 га.

С учетом наличия в настоящее время в Дальневосточном федеральном округе 226 млн га земли, свободных для предоставления в рамках программы «Дальневосточный гектар» (33% территории округа), «предлагаемые законопроектом изменения будут стимулировать освоение гражданами предоставленных земельных участков и позволят вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество неиспользуемых земель, что в целом окажет положительное влияние на экономическое развитие макрорегиона», говорится в пояснительной записке.



Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет, а по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований для отказа, земельный участок предоставляется этому гражданину в аренду или в собственность.