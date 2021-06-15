Ведущие банки США хотят вернуть сотрудников в офис с «удаленки», пишет «Секрет фирмы» со ссылкой на Financial Times и агентство Bloomberg. СМИ рассказывают о требовании руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley к своим работникам вернуться в офис.

В Morgan Stanley назначили срок к началу осени, в противном случае сотрудников будет ждать «другой разговор».

«Мы хотим, чтобы вы были в офисе. Я буду очень разочарован, если люди не вернутся в офис ко Дню труда (6 сентября). И тогда у нас будет другой разговор», — цитирует Financial Times главу Morgan Stanley Джеймса Гормана.

C 14 июня практически все работники Goldman Sachs обязаны вернуться в офис банка на Манхэттене, при этом руководство позаботилось о бесплатной еде и напитках в кафетерии для тех, кто вернется.