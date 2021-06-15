Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,3425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 45,5 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,9875—72,3775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,6675 рубля, увеличившись на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,5 тыс. сделок на 382,3 млн евро по курсам от 87 до 87,7275 рубля за евро.

В утренние часы на глобальных рынках царила достаточно безмятежная обстановка, что позволяло рублю предпринимать попытки укрепления в сторону 71,7 по доллару, напоминает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Однако еще до окончания первой половины дня аппетит инвесторов к риску на внешних рынках начал постепенно сходить на нет, замечает он.



«Индекс доллара к шести основным мировым валютам перешел к укреплению, а валюты на развивающихся рынках ушли в отрицательную зону. Российская валюта также не устояла, уступив сначала рубеж в 72 по доллару, а к окончанию рабочего дня — отметку в 72,3, снижаясь на 0,2%. Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к встрече президентов США и РФ в Женеве и завтрашним итогам заседания ФРС. Не исключено, что встреча лидеров стран не принесет никаких сюрпризов и окажет нейтральное влияние на российский валютный рынок. В свою очередь, в отношении заседания ФРС рынки пока настроены весьма оптимистично, рассматривая все инфляционные угрозы лишь как временные факторы. В этом же, вероятно, будет пытаться убедить инвесторов и сам глава ФРС», — комментирует эксперт.