Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Жилищного Финансирования на уровне «ruВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, приемлемым уровнем достаточности капитала при низкой рентабельности бизнеса, удовлетворительным качеством активов, слабым уровнем ликвидной позиции, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу банка на «позитивный» связано с ростом процентных доходов на фоне увеличения кредитного портфеля, что, по ожиданиям агентства, может обеспечить положительную динамику показателей рентабельности и привести к повышению рейтинга», — говорится в релизе.



АО «Банк БЖФ» специализируется на ипотечном кредитовании, сделках секьюритизации и предоставлении гарантий, напоминают в агентстве. Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском рынке и узкую специализацию. «Для банка характерна узкая специализация преимущественно на ипотечном кредитовании. Банк имеет ограниченную филиальную сеть, однако за счет агентской схемы работы география присутствия достаточно широкая. При этом доля города Москвы как крупнейшего региона в кредитном портфеле по состоянию на 1 февраля 2021 года составила около 63%. Концентрация кредитных рисков на связанных сторонах оценивается как приемлемая», — поясняют аналитики.

Банк поддерживает приемлемый уровень достаточности капитала при низкой рентабельности бизнеса. Агентство отмечает, что в 2020 году деятельность банка была убыточной и характеризовалась низкой операционной эффективностью (ROE по РСБУ за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го составила около минус 22%). При этом значительный вклад внесла отрицательная переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости, что стало следствием отмены послаблений ЦБ РФ, введенных в I квартале 2020 года. Тем не менее агентство отмечает рост финансового результата и чистых процентных доходов, которые в I квартале 2021 года составили 279 млн рублей против 164 млн за аналогичный период годом ранее. Согласно финансовому плану банка, ожидается выход на 15% ROE к концу 2021 года, что может оказать положительное влияние на уровень рейтинга.