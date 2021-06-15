Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности.

На сегодняшний день существует ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время находиться в РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляют граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которых на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн человек.

Изменения вносятся в закон о правовом положении иностранных граждан и в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», предусмотрены положения, обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, находящихся на территории РФ длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года).

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, будут обязаны проходить указанные процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. Поправками ко второму чтению уточняется, что такая же процедура будет необходима при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Поправками предусмотрено, что иностранцы, прибывшие в РФ без цели устроиться на работу на срок более 90 дней, подлежат «обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда». Прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан соответствующий документ.

Трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании. В случае уклонения от выполнения данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Также законом устанавливается, что «срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия». В случае заключения трудового договора на неопределенный срок пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем русского языка.