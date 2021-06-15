Правительство РФ предлагает запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях. Инициатива Кабмина содержится в законопроекте об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. Документ во вторник внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.