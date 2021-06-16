Банки.ру предлагает пользователям принять участие в опросе .

Новые идеи и форматы часто появляются на банковском рынке вместе с небольшими стартапами, которые пытаются проверить новые гипотезы и либо быстро набирают пользовательскую базу, либо оказываются поглощены более крупными игроками.

Один из таких интересных новых форматов — банк в мессенджере. В таком виде у банка нет ни отделений, ни даже мобильного приложения — все взаимодействие с клиентом происходит в формате текстового общения через привычные WhatsApp, Telegram и т. д.

Такие проекты заявлены и на российском рынке, поэтому нам очень интересно ваше мнение — просим уделить несколько минут ответам на наши вопросы.